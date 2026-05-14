Sinner rivela | Avevo preparato due partite contro Rublev a Roma Arrivo in campo e cambia tutto
Jannik Sinner ha ottenuto la sua 32a vittoria consecutiva in un torneo Masters 1000 grazie al successo contro Rublev. Prima della partita, aveva preparato due incontri contro lo stesso avversario a Roma, ma all’ingresso in campo tutto è cambiato. Dopo aver vinto, il giocatore ha spiegato come le circostanze si siano modificate improvvisamente, confermando ancora una volta il suo rendimento in questa fase della stagione. La partita ha evidenziato la sua capacità di adattarsi alle situazioni impreviste in campo.
Jannik Sinner vincendo contro Rublev ha ottenuto la 32a vittoria consecutiva in un Masters 1000. Ancora una volta il numero uno al mondo ha mostrato di che pasta è fatto, spiegando poi come nu. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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