Dopo la sconfitta di Luciano Darderi contro Casper Ruud, l’attenzione si sposta su Jannik Sinner, che affronta Daniil Medvedev nella semifinale maschile degli Internazionali d’Italia. La partita tra Sinner e Medvedev è in programma, con il rischio di pioggia che potrebbe influenzare i tempi del match. La giornata a Roma si svolge sotto condizioni meteo variabili, mentre i tifosi seguono con interesse gli sviluppi del torneo.

Dopo la sconfitta di Luciano Darderi contro Casper Ruud, a Roma tutti attendono Jannik Sinner: il numero 1 al mondo sfida Daniil Medvedev nella seconda semifinale maschile agli Internazionali d’Italia 2026. Il match è in corso sul campo Centrale del Foro Italico. L’altoatesino resta l’unica speranza per spezzare un tabù che dura da 50 anni, ovvero dalla vittoria di Adriano Panatta nel 1976. Oltre al russo numero 9 al mondo, il secondo ostacolo è rappresentato dal meteo. Le previsioni non fanno presagire nulla di buono in vista della serata: sono attesi forti temporali. Darderi-Ruud. Luciano Darderi perde male contro Casper Ruud: il norvegese parte subito forte e sale sul 4 a 1 prima dell’interruzione per pioggia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Darderi fuori contro Ruud. Ora in campo Sinner contro Medvedev: rischio pioggia

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