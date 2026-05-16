Sinner batte Medvedev e si prepara a una finale storica
Jannik Sinner ha vinto il match contro Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Il confronto, interrotto ieri sera a causa della pioggia, è ripreso nel pomeriggio dopo che la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori aveva concluso il loro incontro contro Harrison e Skupski, qualificandosi per la finale. La partita tra Sinner e Medvedev si è svolta quasi interamente nel pomeriggio, all’interno di un torneo di livello internazionale.
AGI - Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev per 6-2 5-7 6-4. Il match interrotto ieri sera per pioggia, è ripreso oggi pomeriggio subito dopo che la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha terminato l'incontro contro Christian Harrison e Neal Skupski conquistando a sua volta l'accesso alla finale. Due finali nel segno dell'Italia dunque domani agli Internazionali che si giocano a Roma, con Sinner che sfiderà Ruud e il duo Bolelli-Vavassori impegnato contro la coppia Granollers-Zeballos. Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia. Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. 🔗 Leggi su Agi.it
Sinner vs Medvedev | Match Highlights | Final | BNP Paribas Open
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