Sinner batte Medvedev e si prepara a una finale storica

Jannik Sinner ha vinto il match contro Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Il confronto, interrotto ieri sera a causa della pioggia, è ripreso nel pomeriggio dopo che la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori aveva concluso il loro incontro contro Harrison e Skupski, qualificandosi per la finale. La partita tra Sinner e Medvedev si è svolta quasi interamente nel pomeriggio, all’interno di un torneo di livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui