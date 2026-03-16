Sinner trionfa a Indian Wells | gioca la partita perfetta e batte in una splendida finale Medvedev

Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, sconfiggendo in finale Daniil Medvedev con i punteggi di 7-6, 7-6. È la prima volta che il tennista italiano conquista questo titolo. La partita si è conclusa con due tie-break e ha offerto uno spettacolo intenso e ben giocato da entrambi. La finale si è svolta in un'atmosfera di grande emozione e tensione.

Sinner trionfa per la prima volta a Indian Wells. Il tennista italiano ha vinto in una finale bellissima contro Daniil Medvedev, sconfitto 7-6 7-6. Jannik vince il primo titolo del 2026 e riprende la caccia ad Alcaraz nel Ranking ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells, quando gioca e dove vederla in TV e streaming Leggi anche: Sinner-Medvedev, orario finale Indian Wells: quando gioca, dove vederla (anche in chiaro) in tv e streaming Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini; Jannik Sinner trionfa a Indian Wells: è il primo italiano a vincere il Masters 1000 in California; Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Indian Wells, Sinner vince la battaglia con Fonseca. E litiga con due tifosi. Sinner fenomenale, batte un ottimo Medvedev e scrive la storia a Indian Wells: Jannik si sblocca nel 2026Diretta live della finale di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo trofeo del 2026 che gli varrebbe uno storico record ... sport.virgilio.it Sinner-Medvedev 7-6 (6), 6-6, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Anche il secondo set terminerà al tie-break. Equilibrio totale al servizioTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it Jannik, il Re del deserto Con un doppio 7-6 Sinner batte Daniil Medvedev e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells x.com Cobolli resta sorpreso dalla pesantezza del trofeo di Indian Wells Belinda Bencic scoppia a ridere facebook