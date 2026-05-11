Prima della partita contro Popyrin al Foro Italico, Jannik Sinner ha vissuto un momento di preoccupazione legato a un’esibizione delle Frecce Tricolori. Lo spavento è avvenuto durante le acrobazie del volo, che hanno suscitato apprensione tra il pubblico e lo stesso tennista. L’evento aereo si è svolto nelle vicinanze del campo, creando una scena inattesa prima che iniziassero le sfide sul campo.

Più degli avversari affrontati sul rosso del Foro Italico, almeno per un attimo, a spaventare Jannik Sinner ci hanno pensato le Frecce Tricolori. Il curioso episodio andato in scena agli Internazionali d’Italia ha avuto come protagonista proprio il numero uno del mondo, sorpreso dal fragore improvviso dei jet dell’Aeronautica Militare mentre si preparava a entrare sul Centrale per la sfida contro Alexei Popyrin. Nel momento in cui stava percorrendo il tunnel che conduce al campo, il boato dei motori ha colto Sinner completamente alla sprovvista. La sua reazione istintiva — un rapido scatto all’indietro verso l’interno del tunnel — è stata immediatamente immortalata dalle telecamere e in poche ore il video è diventato virale sui social.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e lo spavento delle Frecce Tricolori: cosa è successo al Foro Italico prima della sfida contro Popyrin

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