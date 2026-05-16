Jannik Sinner e Casper Ruud si preparano a sfidarsi per la quinta volta nella loro carriera, in un match che rappresenta il quinto confronto tra i due finalisti degli Internazionali d’Italia 2026. Finora i precedenti tra i due sono tutti a favore di Sinner, con una vittoria a Roma e altri tre incontri disputati. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, dato che i due giocatori hanno già incrociato le racchette in passato.

Sono quattro i precedenti tra i due finalisti degli Internazionali d’Italia 2026. Jannik Sinner e Casper Ruud giocheranno l’uno contro l’altro per la quinta volta nella loro carriera. E, al momento, il bilancio è completamente favorevole al numero 1 del mondo, che contro il norvegese, tornato ai livelli cui ci aveva abituato nel 2022 e 2023, ha vinto in tutte le quattro occasioni. La prima volta si ebbe a Vienna, a livello di primo turno, in quel 2020 che fu sostanzialmente dimezzato dal Covid-19 che cancello metà della stagione. Sinner affrontò Ruud proprio all’esordio. E nemmeno sul campo principale, quello sito alla Wiener Stadthalle, ma sul secondario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner affronta Ruud per la quinta volta: precedenti a senso unico, uno a Roma

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