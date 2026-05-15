Casper Ruud ha conquistato la finale degli Internazionali d’Italia 2026 dopo aver battuto Luciano Darderi in semifinale. Il giocatore italiano, arrivato alla partita con poche energie sia sul piano fisico che mentale, non è riuscito a opporsi efficacemente all’avversario. La partita si è conclusa con un successo netto di Ruud, che ha dominato il match senza grandi difficoltà. Ora, il norvegese si prepara a sfidare il suo prossimo avversario nella finalissima del torneo.

Casper Ruud è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2026. Si ferma dunque ad un passo dall’ultimo atto il meraviglioso cammino di Luciano Darderi, arrivato al match odierno con le pile davvero scariche sia fisicamente sia mentalmente. L’italiano non è mai riuscito ad entrare in partita e neanche la pausa per la pioggia lo ha aiutato. Rudd ha chiuso per 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco, riuscendo così a centrare la sua prima finale della carriera al Foro Italico. I numeri della partita fanno capire chiaramente le difficoltà di Darderi, che ha ottenuto il 59% dei punti quando ha servito la prima ed appena il 23% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi con le pile scariche a Roma: Ruud vince una semifinale a senso unico

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