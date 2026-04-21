Jannik Sinner ha partecipato diverse volte al torneo Masters 1000 di Madrid, ma finora non è ancora riuscito a raggiungere la finale. Questo evento rappresenta l’unico tra i tornei di questa categoria in cui il giovane tennista non ha ancora colto un risultato di rilievo in finale. La sua carriera, comunque, include già numerosi successi e prestazioni di rilievo in altre competizioni.

Per Jannik Sinner il Masters 1000 di Madrid è uno di quei casi ancora strani della sua giovane, ma già formidabile carriera. Adesso è ufficiale una cosa: è l’unico torneo di questa categoria nel quale non ha ancora mai raggiunto la finale, almeno per quelli esistenti nel circuito da quando lui lo frequenta. Andiamo a ripercorrere le sue tre partecipazioni al torneo di scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Fatto salvo il fatto che nel 2020 l’evento semplicemente saltò, nel 2021 ci fu una partecipazione senza reali squilli. Batté l’argentino Guido Pella (6-2 4-4 e ritiro), ma, al secondo turno, perse sia contro l’australiano Alexei Popyrin per 7-6(5) 6-2 che contro problemi di tosse che gli impedirono di esprimersi al meglio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I precedenti di Jannik Sinner a Madrid: unico Masters 1000 in cui non è ancora approdato in finale

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