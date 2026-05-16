Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev | si riprende dall’1-1 cambia ancora l’orario
Le semifinali degli Internazionali d’Italia sono arrivate al momento cruciale, con il giocatore italiano che cerca di raggiungere la finale contro il suo avversario. Dopo aver pareggiato il punteggio a uno set, il match si è interrotto e il programma è stato nuovamente modificato, portando a un cambio di orario. La partita si svolge sulla terra battuta del torneo romano, con i due tennisti pronti a contendersi l’accesso alla finale.
Internazionali d’Italia entrano nel momento decisivo con le semifinali del torneo maschile. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, a caccia della 33ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 ma soprattutto della finale che potrebbe riportare un italiano a trionfare al Foro Italico dopo cinquant’anni dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976. Intanto il maltempo continua a condizionare il programma sul Centrale di Rom a. 16:20 – Sinner vola in finale È durata veramente poco la ripresa del match, Sinner l’ha chiusa sul 6-4 e adesso vola in finale, dove affronterà Ruud. 16:08 – Riprende il match Finalmente, dopo una lunga attesa, riprende il match tra Sinner e Medvedev, interrotto ieri per pioggia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Jannik Sinner ELIMINA Rublev e va caccia della finale agli Internazionali . Sinner-Medvedev,
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