Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev | si riprende dall’1-1 cambia ancora l’orario

Le semifinali degli Internazionali d’Italia sono arrivate al momento cruciale, con il giocatore italiano che cerca di raggiungere la finale contro il suo avversario. Dopo aver pareggiato il punteggio a uno set, il match si è interrotto e il programma è stato nuovamente modificato, portando a un cambio di orario. La partita si svolge sulla terra battuta del torneo romano, con i due tennisti pronti a contendersi l’accesso alla finale.

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