Un ex segretario è stato consegnato agli Stati Uniti dalle autorità messicane mentre si trovava in un’altra nazione. La sua consegna avviene nel quadro delle indagini relative ai fondi gestiti dai figli di un noto leader criminale. Le autorità statunitensi indagano anche su politici messicani coinvolti nel passaggio di informazioni elettorali. L’arresto e la consegna sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o sulle implicazioni politiche.

? Domande chiave Come ha fatto un ex ministro a gestire i fondi dei Chapitos?. Chi sono i politici coinvolti nel passaggio di informazioni elettorali?. Perché l'intelligence messicana ha congelato i conti del governatore Rocha Moya?. Quali prove collegano la finanza pubblica ai Los Chapitos?.? In Breve L'intelligence messicana ha congelato i conti di Rocha Moya e dei suoi familiari.. Díaz Vega avrebbe fornito liste di avversari politici durante le elezioni del 2021.. L'inchiesta coinvolge l'amministrazione dell'ex governatore Rubén Rocha Moya a Sinaloa.. La procura del Distretto Sud di New York coordina le indagini sul narcotraffico.. A New... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinaloa, l’ex segretario Díaz Vega si consegna agli USA per i Chapitos

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