USA | chiesto l’estradizione del governatore legato ai Chapitos

Negli Stati Uniti è stata avanzata una richiesta di estradizione nei confronti di un governatore dello stato di Sinaloa, accusato di avere legami con il gruppo dei Chapitos. La richiesta è stata presentata dalle autorità americane e riguarda presunti rapporti con organizzazioni criminali coinvolte in attività illecite. La decisione di procedere con l'estradizione sarà ora valutata dalle autorità competenti in Messico.

? Cosa sapere Washington chiede l'estradizione del governatore del Sinaloa Ruben Rocha per legami con i Chapitos.. La richiesta mette la presidente Sheinbaum di fronte a una crisi diplomatica con gli Stati Uniti.. Washington ha formalmente richiesto l’estradizione del governatore del Sinaloa, Ruben Rocha, accusandolo di aver intrecciato legami strettissimi con il cartello dei figli del Chapo nel maggio 2026. La richiesta che arriva dagli Stati Uniti mette in luce un quadro di corruzione sistemica che sembra trasformare la gestione politica della regione messicana in una trama da fiction criminale. Secondo le informazioni emerse, Rocha viene identificato come un narcopolitico appartenente alla cerchia dei Chapitos, con accuse che spaziano dalla gestione di tangenti alla complicità in omicidi e traffici di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: chiesto l’estradizione del governatore legato ai Chapitos Notizie correlate Attacco cyber a sanità Usa, Tar del Lazio blocca l’estradizione dell’hacker kazako arrestato in Italia(Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto di estradizione verso gli Usa, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, per... Hacker che ha sottratto dati della sanità Usa ora vuole lavorare per l'Italia. Sospesa estradizioneIl Tar del Lazio ha sospeso il decreto di estradizione verso gli Usa, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, per l'imprenditore kazako... Contenuti di approfondimento Attacco cyber a sanità Usa, Tar del Lazio blocca l'estradizione dell'hacker kazako arrestato in ItaliaRoma, 24 feb. (Adnkronos) - Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto di estradizione verso gli Usa, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, per l'imprenditore kazako Roman Khlynovskiy, ... iltempo.it Tar Lazio sospende decreto estradizione verso Usa di hacker kazakoIl Tar del Lazio ha sospeso il decreto con il quale il ministro della Giustizia ha concesso il 17 Febbraio scorso l'estradizione verso gli Stati Uniti di un hacker kazako, Roman Yuryevich Khlynovskiy, ... ansa.it