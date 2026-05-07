USA | chiesto l’estradizione del governatore di Sinaloa per i cartelli

Negli Stati Uniti è stata richiesta l’estradizione di un governatore messicano sospettato di aver fornito protezione ai cartelli di droga. L’atto d’accusa coinvolge nove funzionari messicani, accusati di aver facilitato attività illecite di gruppi criminali. Le indagini hanno evidenziato come il governatore abbia garantito l’impunità ai cugini di un noto cartello, favorendo così il prosieguo delle operazioni criminali nella regione.

? Cosa scoprirai Chi sono i nove funzionari messicani coinvolti nell'atto d'accusa?. Come ha fatto il governatore a garantire l'impunità ai Los Chapitos?. Perché la presidente Sheinbaum contesta la velocità della richiesta americana?. Cosa c'entra la morte degli agenti CIA con questa crisi diplomatica?.? In Breve Accuse coinvolgono nove funzionari messicani tra cui il vice procuratore Dámaso Castro Zaavedra.. Il 19 aprile a Chihuahua sono deceduti due agenti della CIA in missione.. La presidente Sheinbaum contesta la violazione degli accordi di riservazia del 29 aprile.. La strategia USA per il 2026 cita il Messico ben 31 volte.. Washington ha formalizzato la richiesta di estradizione del governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, accusandolo di aver garantito protezione ai cartelli della droga per distribuire narcotici negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA: chiesto l’estradizione del governatore di Sinaloa per i cartelli Notizie correlate Leggi anche: Gli Usa chiedono l’estradizione del governatore di Sinaloa: “Ha protetto i cartelli della droga”. Scontro tra Washington e Messico Sinaloa contro gli USA: il Governatore nega i legami con i cartelli? Cosa sapere Il governatore Rocha Moya nega i legami con i Los Chapitos a Sinaloa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gli Usa vogliono estradare il governatore di Sinaloa per narcotraffico; Messico come una serie tv, gli Usa vogliono il governatore del Sinaloa: Narcopolitico dei Chapitos; USA | chiesto l’estradizione del governatore legato ai Chapitos; Il presidente del Messico ricorre alla retorica nazionalista e dice a Trump di starne fuori. Messico, 'mancano prove di urgenza per l'estradizione del governatore Rocha'La consigliera giuridica della presidenza messicana, Luisa María Alcalde, ha chiarito che il processo di estradizione del governatore in congedo dello stato di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, si trova in u ... ansa.it Messico, chiesta l'estradizione negli Usa per il governatore di SinaloaIl ministero degli Esteri messicano ha confermato di aver ricevuto dagli Stati Uniti le richieste di arresto a fini di estradizione per il governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e altri funzionari. ansa.it Newsroomrai. . “Il nostro lavoro è controllare che la merce arrivi. E che i pagamenti arrivino dove devono arrivare”. Alessandra Buccini e Fabio Ciafaloni hanno incontrato a Parigi due giovani esponenti del cartello di Sinaloa. Col volto coperto per nascondere l - facebook.com facebook Il dipartimento di Giustizia USA accusa il governatore del Sinaloa di vincoli col narcotraffico e non ci crede nessuno. Sono i limiti della narrazione Trump che sequestra Maduro e grazia Juan Orlando Hernández. Con la Donroe tutto è ingerenza e neocoloniali x.com