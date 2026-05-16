Simulazione nel Boncio | soccorsi tra fumo e feriti in galleria
Nel tratto della galleria coinvolto, si è svolta una simulazione di soccorso in condizioni di emergenza, con un focus particolare sulla gestione di dieci feriti in un ambiente caratterizzato da fumo e scarsa visibilità. Durante l'esercitazione, i soccorritori hanno affrontato le difficoltà legate all'evacuazione tra il fumo e i feriti, cercando di coordinarsi efficacemente. Sono stati messi alla prova i protocolli di intervento e le tecniche di evacuazione in situazioni di crisi all’interno di gallerie ferroviarie.
? Punti chiave Come gestiranno i soccorritori dieci feriti nel buio della galleria?. Quali criticità emergeranno durante l'evacuazione tra il fumo e il treno?. Cosa impareranno i cittadini in Piazza del Popolo durante il mass training?. Come influenzeranno i dati della simulazione i futuri piani di sicurezza?.? In Breve Simulazione notturna con dieci feriti per testare coordinamento Rfi, Vigili del Fuoco e 118.. Mass training in Piazza del Popolo con Croce Rossa e associazione Avere Cura.. Addestramento pubblico su rianimazione cardiopolmonare per celebrare la Giornata dell'Infermiere a Pesaro.. Analisi dati post-esercitazione per aggiornare protocolli sicurezza e piani emergenza ferroviaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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