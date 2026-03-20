Nel rogo di Crans-Montana oltre 400 fra morti e feriti le denunce | Soccorsi lenti feriti con la bocca nera
Nel rogo di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, sono state coinvolte più di 400 persone tra morti e feriti. Testimoni e video raccolti da Fanpage descrivono soccorsi lenti e feriti con la bocca nera. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incendio e sulle risposte di emergenza. La situazione ha causato un grande caos tra i soccorritori e i presenti sul luogo.
Sono in totale più di 400 le persone coinvolte nel rogo di Crans-Montana della notte di Capodanno. Le testimonianze e i video raccolti da Fanpage.it raccontano gravi carenze nei soccorsi, tra ritardi e mancanza di mezzi. Tra i feriti molti avevano bocca e denti neri a causa dei fumi tossici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Il ciclone Genzani devasta la città di Toamasina in madagascar: “40 morti e oltre 400 feriti”
Crans-Montana, rogo alla festa di Capodanno: 47 morti tra i turisti. Tajani: «Dodici italiani feriti, una quindicina i dispersi» – I videoSono tra i 12 e 15 gli italiani identificati in ospedale, 16 quelli dispersi, dopo la tragedia di Capodanno di Cran.
Contenuti utili per approfondire Nel rogo di Crans Montana oltre 400 fra...
Temi più discussi: Crans-Montana, Manfredi Marcucci è stato dimesso: il 16enne romano ferito nell'incendio torna a casa; Crans-Montana, 164 persone nel bar al momento dell’incendio; Svizzera, incendio Crans-Montana: coniugi Moretti sospettati di varie frodi; Crans Montana, Bertolaso: Un paio a casa a breve. Due sono migliorati tantissimo: un piccolo miracolo.
Crans-Montana, Manfredi Marcucci è stato dimesso: il 16enne romano ferito nell'incendio torna a casaDa ieri sera - ha spiegato il padre Umberto - Manfredi non è più ricoverato al Gemelli ed è potuto finalmente tornare a casa ... romatoday.it
Manfredi Marcucci lascia l’ospedale dopo l’incendio a Crans-Montana e rientra nella sua casa di RomaIl ritorno a casa di Manfredi dopo il rogo di Crans Montana Manfredi Marcucci, 16 anni, uno dei ragazzi feriti nel rogo del residence Constellation a ... assodigitale.it
«È pure una cosa ovvia uscire subito da una discoteca se c'è un incendio, e non mettersi a filmare l'incendio», ha detto Antonio Tajani riferendosi alla strage di Crans-Montana, per giustificare una frase uscita male sui droni in Medio Oriente - facebook.com facebook
«È pure una cosa ovvia uscire subito da una discoteca se c'è un incendio, e non mettersi a filmare l'incendio», ha detto Antonio Tajani riferendosi alla strage di Crans-Montana, per giustificare una frase uscita male sui droni in Medio Oriente x.com