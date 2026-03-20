Nel rogo di Crans-Montana oltre 400 fra morti e feriti le denunce | Soccorsi lenti feriti con la bocca nera

Nel rogo di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, sono state coinvolte più di 400 persone tra morti e feriti. Testimoni e video raccolti da Fanpage descrivono soccorsi lenti e feriti con la bocca nera. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incendio e sulle risposte di emergenza. La situazione ha causato un grande caos tra i soccorritori e i presenti sul luogo.