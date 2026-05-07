In Italia arriva il nuovo modello di scooter con batteria a trolley, progettato per consentire la ricarica senza l'uso delle colonnine pubbliche. La batteria può essere rimossa facilmente e ricaricata a casa o in altri punti di ricarica privati. Il prezzo del veicolo si posiziona in una fascia compatibile con i motori a combustione, offrendo un’alternativa più sostenibile. La produzione di questo modello mira a competere con i motori termici sul mercato italiano.

? Cosa scoprirai Come si ricarica uno scooter senza usare le colonnine pubbliche?. Quanto costa il nuovo modello per competere con i motori termici?. Quali prestazioni garantisce la versione da 6 kW sulle strade extraurbane?. Perché il marchio spagnolo ha scelto la gestione diretta in Italia?.? In Breve Prezzi da 3.280 euro per L1e e 3.790 euro per versione L3e.. Batteria da 5,6 kWh ricaricabile tramite normale presa domestica.. Versione L3e raggiunge 85 kmh con autonomia di 138 km.. Futuri modelli da 6 kW permetteranno l'accesso alle strade extraurbane.. Il nuovo Silence S02 sfida le dinamiche della mobilità elettrica urbana puntando su una batteria da 5,6 kWh che può essere trasportata come un trolley tra le curve del circuito Vittoria Park.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silence S02: arriva in Italia lo scooter con batteria a trolley

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