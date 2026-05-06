Un nuovo modello di scooter elettrico sta entrando nel mercato italiano, con una batteria trolley che permette di ricaricarla facilmente e prezzi che si avvicinano a quelli dei veicoli a motore termico. Il veicolo è stato testato su una pista appositamente allestita per valutare le sue prestazioni in condizioni controllate. La casa produttrice mira a rafforzare la propria posizione nel settore delle due ruote elettriche nel nostro Paese.

Lo abbiamo provato in pista, in un contesto ideale per capire davvero il comportamento del nuovo Silence S02, lo scooter elettrico con cui il marchio spagnolo vuole rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. Tra curve strette, cambi di direzione e accelerazioni continue, il modello ha mostrato una personalità concreta: agile, intuitivo e progettato per rispondere alle esigenze della mobilità urbana quotidiana. Il cuore del progetto resta la batteria estraibile da 5,6 kWh, trasportabile come un trolley grazie a ruote integrate e maniglia telescopica. Una soluzione che prova a risolvere uno dei principali ostacoli dell’elettrico urbano: la ricarica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silence S02, la sfida elettrica passa dall’Italia: batteria trolley e prezzi sempre più vicini ai termici

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