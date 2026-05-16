Sigma 36 posti in bilico Tutto il gruppo è in vendita ansia a Marina di Massa e Pontremoli

A Massa Carrara, sono in discussione 36 posti di lavoro nei supermercati Sigma di Marina di Massa e Pontremoli. Tutti i punti vendita del gruppo sono stati messi in vendita, suscitando preoccupazioni tra i dipendenti. La notizia riguarda direttamente le due strutture coinvolte, che si trovano in due differenti località della provincia. Finora non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di vendita o eventuali sviluppi futuri. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

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Massa Carrara, 16 maggio 2026 – A rischio 36 posti di lavoro ai supermercati Sigma di Marina di Massa e Pontremoli. La cooperativa Realco, colosso della grande distribuzione a marchio Sigma, è a un bivio. A tracciare il quadro di una vertenza complessa è Antonella Ghilardi, segretaria generale della Filcams Cgil Massa Carrara. Tra istanze in Tribunale, lo stipendio di gennaio congelato, cassa integrazione e un bando di gara decisivo, il futuro di 1.500 lavoratori in Italia, tra diretti e indiretti, è appeso a un filo. La crisi è precipitata all’inizio di febbraio quando il gruppo Realco ha depositato al Tribunale di Bologna l’istanza di concordato preventivo per fare fronte a una pesante situazione debitoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sigma, 36 posti in bilico. Tutto il gruppo è in vendita, ansia a Marina di Massa e Pontremoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campioni d’oro e 160 elite: il paraciclismo sbarca a Marina di MassaSabato 11 e domenica 12 aprile Marina di Massa ospiterà l’undicesima edizione della Due giorni del mare. Marina di Massa: 8 grandi autori per il festival Lungomare da leggere? Domande chiave Chi sono i tre autori noir che apriranno il festival? Come trasformeranno i laboratori creativi il lungomare di Marina di Massa?...