Commercio in dieci anni in Emilia-Romagna persi 8 mila negozi di vicinato
Negli ultimi dieci anni, in Emilia-Romagna, sono state chiuse oltre 8.000 attività commerciali di vicinato. A Bologna, tra il 2015 e il 2025, il saldo tra aperture e chiusure è risultato negativo di quasi 1.000 negozi. Questa diminuzione si riflette su diverse città della regione, con alcune zone che hanno visto un calo più marcato rispetto ad altre. I dati indicano un trend di riduzione delle attività commerciali di piccole dimensioni nel territorio.
In Emilia-Romagna in 10 anni sono sparite più di 8 mila attività commerciali. Solo a Bologna, tra il 2015 e il 2025 il saldo è negativo per quasi 1.482 unità. In Regione, oltre 1.000 negozi persi anche a Ferrara (-1.099), Ravenna (-1.046) e Modena (-1.031). Decisamente meno pesante la situazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Negozi, più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni: “Commercio di prossimità sotto pressione intensa”. Ecco i settori più colpitiBologna, 12 marzo 2026 – Sono più di 4mila i negozi spariti in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni.
Emilia-Romagna: 4.000 negozi chiusi in 13 anniQuattromila esercizi commerciali hanno abbandonato le strade dell’Emilia-Romagna nel corso di tredici anni, segnando una riduzione strutturale del...