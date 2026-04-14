Commercio in dieci anni in Emilia-Romagna persi 8 mila negozi di vicinato

Negli ultimi dieci anni, in Emilia-Romagna, sono state chiuse oltre 8.000 attività commerciali di vicinato. A Bologna, tra il 2015 e il 2025, il saldo tra aperture e chiusure è risultato negativo di quasi 1.000 negozi. Questa diminuzione si riflette su diverse città della regione, con alcune zone che hanno visto un calo più marcato rispetto ad altre. I dati indicano un trend di riduzione delle attività commerciali di piccole dimensioni nel territorio.