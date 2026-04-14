Negozi di vicinato 86mila chiusi negli ultimi 10 anni I dati | quali sono i settori più colpiti e perché

Negli ultimi dieci anni, in Italia, sono stati chiusi più di 86.000 negozi di vicinato. I settori più colpiti variano, con alcune attività commerciali che hanno registrato un calo significativo. I dati indicano una tendenza di chiusura più pronunciata in aree urbane rispetto a quelle rurali, e alcune tipologie di esercizi commerciali risultano più vulnerabili rispetto ad altre. La situazione coinvolge diverse regioni del paese con variazioni percentuali.

Bologna, 14 aprile 2026 – Sono oltre 86mila i negozi di vicinato scomparsi negli ultimi 10 anni in Italia. Il saldo negativo supera addirittura le 106mila unità, rispetto al picco del 2018. Il dato, oltreché preoccupante è anche il segnale più evidente di città che si svuotano e di comunità che rischiano di perdere i propri tradizionali punti di riferimento. Infatti, il declino del commercio locale non riguarda soltanto l’economia, ma incide direttamente sulla qualità della vita urbana e sulla coesione sociale dei territori. Partendo da un’analisi capillare di questo scenario, Nomisma ha presentato la prima edizione dell’ Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale, proponendo un approccio strutturato in grado di trasformare i dati in azioni concrete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Negozi di vicinato, 86mila chiusi negli ultimi 10 anni. I dati: quali sono i settori più colpiti e perché Negozi, più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni: “Commercio di prossimità sotto pressione intensa”. Ecco i settori più colpitiBologna, 12 marzo 2026 – Sono più di 4mila i negozi spariti in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni. Leggi anche: Commercio a Perugia, dati incoraggianti negli ultimi due anni: crescono i negozi in centro storico