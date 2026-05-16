Sicurezza urbana approvato il Patto 2026 | presto 36 nuovi punti di videosorveglianza in città

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” per l’anno in corso. Tra le misure previste, ci sono l’installazione di 36 nuovi punti di videosorveglianza distribuiti in diverse zone della città. L’obiettivo è rafforzare il controllo e la tutela degli spazi pubblici attraverso sistemi di videosorveglianza. La decisione si inserisce nel piano di interventi per migliorare la sicurezza urbana e prevenire situazioni di rischio.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” anno 2026, sottoscritto dalla Prefettura e dal Comune di Bergamo, che prevede il potenziamento del sistema cittadino di videosorveglianza attraverso l’installazione di 36 nuovi punti di ripresa sul territorio comunale frutto di segnalazioni derivanti dai residenti, Forze dell’Ordine, Polizia locale. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, degrado urbano e illegalità, oltre che di rafforzamento del controllo del territorio e del coordinamento operativo tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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