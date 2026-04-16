Sicurezza nei parchi della città arrivano 11 nuovi punti di videosorveglianza

La Giunta comunale ha approvato un progetto che prevede l’installazione di 11 nuove telecamere di videosorveglianza nei principali parchi della città. L’obiettivo è rafforzare il sistema di controllo del territorio e migliorare la sicurezza nelle aree verdi urbane. I nuovi punti di videosorveglianza si aggiungono alle attuali strutture già presenti, ampliando la copertura e la capacità di monitoraggio nelle zone più frequentate.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Tutela e sicurezza dei parchi urbani”, che prevede la realizzazione di 11 nuovi punti di videosorveglianza nei principali parchi cittadini, nell’ambito del potenziamento del sistema urbano di controllo del territorio. L’intervento, cofinanziato dal Ministero dell’Interno con un contributo di 100mila euro, per un investimento complessivo pari a 200mila, sarà attuato tramite Atb Mobilità S.p.A., soggetto gestore del sistema cittadino. Il progetto nasce da un’attività di analisi dei fenomeni di sicurezza nei parchi, che ha evidenziato la presenza di situazioni di degrado e criticità rendendo necessario un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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