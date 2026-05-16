Sicurezza urbana approvato il Patto 2026 | 36 nuove telecamere a Bergamo - Ecco dove

Il Comune di Bergamo ha approvato il Patto 2026, un accordo che prevede l’installazione di 36 nuove telecamere di videosorveglianza in diverse zone della città. L’intervento, che coinvolge un investimento superiore ai 600 mila euro, mira ad aumentare il livello di sicurezza urbana. Le nuove telecamere saranno collocate in punti strategici per monitorare le aree più frequentate e sensibili, contribuendo a rafforzare il sistema di controllo e prevenzione.

L’ACCORDO. Il Comune di Bergamo potenzia il sistema di video sorveglianza: investimento da oltre 600 mila euro. Angeloni: «Strumenti d’eccellenza alle Forze dell’Ordine». Le nuove telecamere saranno installate in aree individuate dall’amministrazione comunale in base alle esigenze di sicurezza urbana, tutela del decoro e presidio del territorio. Particolare attenzione sarà riservata alle zone interessate da elevati flussi turistici, fenomeni di degrado, insediamenti abusivi e aree vicine a scuole e sedi istituzionali. L’ampliamento del sistema è stato definito dopo un confronto tecnico con Atb, soggetto incaricato della gestione e manutenzione del sistema cittadino di videosorveglianza e telecontrollo targhe fino al 2028. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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