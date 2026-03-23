LODI Protocollo d’intesa siglato per il potenziamento della salute e della sicurezza sul lavoro nella provincia di Lodi. L’accordo, sottoscritto nel corso di una riunione presieduta dal Prefetto Davide Garra, rappresenta l’aggiornamento e il consolidamento degli impegni già assunti nel 2021 tra l’Ufficio di Governo, gli enti locali e le parti sociali. Il documento nasce con l’obiettivo di coordinare le azioni di prevenzione e controllo sul territorio lodigiano degli infortuni ed incidenti sul lavoro, attraverso una sinergia che coinvolge istituzioni pubbliche, forze dell’ordine, organi ispettivi, sindacati e associazioni di categoria. Uno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Intesa per la sicurezza sul lavoro. Tavoli tecnici e controlli mirati in edilizia, logistica e trasporti

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