Lavoro e diritti la Cgil lancia l' allarme sul divario di genere e chiede un piano per l’occupazione femminile

La Cgil segnala che nella regione manca un'analisi approfondita del mondo del lavoro e dei contesti sociali, evidenziando l'assenza di azioni concrete per eliminare le disuguaglianze di genere e intergenerazionali. La richiesta include l'adozione di un piano per promuovere l'occupazione femminile, in linea con quanto previsto dalla Strategia Nazionale per la parità di genere 20202025.

“Ad oggi nella nostra regione si registra l’assenza di un approfondimento vero rispetto al mondo del lavoro e ai contesti sociali, per un’azione volta al superamento di ogni disuguaglianza di genere e intergenerazionale come previsto dalla Strategia Nazionale per la parità di genere 20202025”. Così la Cgil Sicilia in una nota alla vigilia dell'8 marzo, mettendo in risalto le problematiche lavorative che coinvolgono anche le donne. "La situazione locale chiaramente risente di questa tendenza: gap salariali e di carriera creano un divario di genere che penalizza le donne di tutte le età e che porta, all’età della pensione, a un notevole gap di reddito tra uomini e donne in termini previdenziali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il titolo di studio e il numero di figli influisce sull’occupazione femminile e sul divario di genereNell’Unione europea la presenza di figli continua a incidere in modo diverso sull’occupazione di uomini e donne.

