Domani alle 10, nell’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi a Savignano sul Rubicone, si terrà una conferenza dedicata al futuro dell’intelligenza artificiale. I membri dell’associazione si riuniscono per discutere le possibili prospettive e le sfide legate allo sviluppo di questa tecnologia. L’evento coinvolge esperti e appassionati interessati a approfondire il tema e a confrontarsi sulle innovazioni in corso.

A Savignano sul Rubicone domani alle 10 nell’aula magna della Accademia dei Filopatridi avrà luogo una conferenza su "Il futuro dell’intelligenza artificiale". Dopo l’intervento di un giovane studente savignanese vincitore della Borsa di Studio "Avvocato Gino Vendemini" ci saranno le relazioni dell’accademico professore Gabriele Boselli già docente di Filosofia dell’Educazione nell’Università di Urbino. Poi l’accademico Salvatore Giannella giornalista e scrittore su "Homo sapiens faber: riscopriamo l’arte del fare per un nuovo rinascimento artigianale". Ha detto Gabriele Boselli: "In questo inizio del terzo millennio, nel crepuscolo della mia esistenza ho avuto la fortuna di assistere al primo baluginare di una forma di intelligenza post-umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Filopatridi s’interrogano sul futuro dell’intelligenza artificiale

Articoli correlati

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Il futuro è ora: Ferrara Cambia parla de 'La rivoluzione dell’immagine con l’intelligenza artificiale'“L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di creare immagini, raccontare storie e comunicare.

Contenuti utili per approfondire I Filopatridi s'interrogano sul futuro...

Argomenti discussi: I Filopatridi s’interrogano sul futuro dell’intelligenza artificiale.

I Filopatridi s’interrogano sul futuro dell’intelligenza artificialeDomani alle 10 all’Accademia la conferenza del professor Gabriele Boselli e la relazione di Salvatore Giannella ... ilrestodelcarlino.it

I Filopatridi tra ghiaccio e premi. Mille euro per due studentesseIl continente di ghiaccio, l’Antartide, i cambiamenti ai quali il clima del pianeta sta andando incontro e il ruolo delle donne nel mondo scientifico, a partire proprio dalla sua partecipazione a una ... ilrestodelcarlino.it