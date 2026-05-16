sicurezza su misura e protezione totale

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei dispositivi tecnologici ha portato a modelli sempre più avanzati, rendendo l’assicurazione un elemento fondamentale per garantire protezione e sicurezza. La richiesta di soluzioni su misura è cresciuta, spingendo le compagnie a offrire coperture specifiche in base alle esigenze di ciascun cliente. Questa tendenza si accompagna a un aumento dei sistemi di sicurezza integrati, che mirano a tutelare le persone e i beni in modo più efficace.

Con la diffusione di modelli ad alto valore tecnologico, l’assicurazione è diventata un servizio indispensabile. Le polizze moderne offrono una protezione multirischio che va ben oltre il semplice furto, includendo la Responsabilità Civile per danni a terzi e la tutela legale. Ci sono pacchetti specifici per le e-bike che coprendo anche i danni accidentali alla batteria e all’elettronica. C’è anche l’assistenza stradale: in caso di guasto o foratura lontano da casa è previsto il recupero del mezzo e il rientro del ciclista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La Sicurezza non è un Optional: Grate su Misura a Milano

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