Protezione civile e carabinieri incontrano gli studenti | focus su legalità e sicurezza

Protezione civile e carabinieri hanno incontrato gli studenti per discutere di legalità, sicurezza e cittadinanza attiva. L'iniziativa si è svolta in diverse scuole, coinvolgendo i giovani in un confronto diretto con gli operatori delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza. Durante l'incontro sono stati presentati esempi pratici e approfondimenti su come agire in situazioni di emergenza e rispettare le norme di sicurezza.

Un momento di confronto con i giovani sui temi della legalità, della sicurezza e della cittadinanza attiva. È questo l'obiettivo dell'incontro promosso dalla Protezione civile di Casapulla che si terrà giovedì 12 marzo dalle ore 11 alle 12.30 presso l'Istituto Comprensivo Giacomo Stroffolini. Durante la mattinata, gli studenti hanno posto numerose domande, soprattutto sui comportamenti corretti da adottare sui social network. Nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità", i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente ai rappresentanti dell'ACI Avellino, hanno incontrato gli studenti. A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall'11 al 20 febbraio scorso in Calabria, nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza, il Governo ha accolto la proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Anche le Forze Armate fanno parte del Sistema di protezione civile. In emergenza la loro specializzazione impareggiabile unita alla capacità operativa fa davvero la differenza.