Nuova misura di sicurezza Instagram | avviserà i genitori se il figlio cerca contenuti su suicidio o autolesionismo

Instagram ha annunciato l’implementazione di una nuova funzione che avviserà i genitori quando un minore cerca contenuti relativi a suicidio o autolesionismo. La piattaforma ha deciso di modificare le sue politiche di sicurezza per proteggere gli utenti più giovani e coinvolgere le famiglie in modo più attivo. La funzione sarà disponibile nelle impostazioni dell’app e attivabile dagli utenti e dai genitori.

Instagram cambia strategia sulla sicurezza degli adolescenti e introduce un sistema di allerta diretta per le famiglie. Nelle prossime settimane, se un ragazzo minorenne effettuerà ripetute ricerche su termini come " suicidio " o relativi all'autolesionismo in un breve arco di tempo, i genitori riceveranno una notifica sul proprio telefono. Una misura che segna un passaggio importante: non solo blocco dei contenuti e reindirizzamento a linee di supporto, ma coinvolgimento attivo degli adulti di riferimento. Fino a oggi, la piattaforma si limitava a impedire la visualizzazione di contenuti che incoraggiano o normalizzano il suicidio e l'autolesionismo, proponendo risorse di aiuto esterne.