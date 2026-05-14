Mafia Piantedosi blinda la Puglia | I clan non vinceranno Investiti 20 milioni in videosorveglianza E arrivano rinforzi

Da quotidianodipuglia.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno si recherà domani in Puglia per incontri con le autorità locali, visitando le città di Bari, Brindisi e Lecce. La visita si concentra sulla questione dell’ordine pubblico e sull’emergenza criminalità, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza. Nelle ultime settimane sono stati annunciati investimenti di 20 milioni di euro destinati alla videosorveglianza e sono stati pianificati rinforzi delle forze di polizia per contrastare le attività delle organizzazioni criminali nella regione.

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Ministro Piantedosi, domani lei arriva in Puglia per vertici e incontri – tra Bari, Brindisi e Lecce – su ordine pubblico ed emergenza criminalità. Quale situazione si aspetta di trovare? «Lo Stato deve essere sempre presente, a maggior ragione quando la criminalità prova ad alzare la testa. E in Puglia ci sono segnali che non possono essere ignorati. Troverò istituzioni e forze dell’ordine che stanno facendo un lavoro straordinario, ma anche una richiesta molto chiara da parte dei cittadini: più sicurezza e più controllo del territorio. L’impegno di questo governo nella lotta alla criminalità e alle mafie è sotto gli occhi di tutti. I risultati si vedono.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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