Lecco Fumagalli lancia Orizzonte | 32 nomi tra esperti di sicurezza e volti nuovi del civismo

Lecco, la città che unisce. Non è solo uno slogan. È la frase attorno a cui Mauro Fumagalli ha costruito la serata di giovedì 23 aprile in piazza Cermenati, dove nel tardo pomeriggio si è radunata una folla curiosa, variegata, punteggiata di qualche ritardatario trattenuto dal traffico della.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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