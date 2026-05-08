Sicurezza urbana dialogo e comunità | Orizzonte per Lecco organizza un incontro pubblico

Venerdì 15 maggio 2026 alle 21.00 si svolgerà un incontro pubblico presso il Lecco Hostel, promosso dall’associazione Orizzonte per Lecco. Il tema principale sarà la sicurezza urbana, con un focus sulla prevenzione e sul rapporto tra istituzioni e cittadini. L’evento si rivolge alla comunità locale ed è aperto a chi desidera conoscere e discutere delle iniziative in corso per migliorare la sicurezza nella città.

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Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21.00 presso il Lecco Hostel, si terrà "Dialogo per una Lecco sicura", l'incontro pubblico promosso da Orizzonte per Lecco dedicato al tema della sicurezza urbana, della prevenzione e del rapporto tra istituzioni e comunità cittadina.Gli ospiti della serataAd.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mobilità, Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro pubblico guardando Strasburgo Leggi anche: 'Acqua. Un bene comune e i conflitti mondiali': il Forum organizza un incontro pubblico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Polizia Locale: riforma coraggiosa rafforza sicurezza cittadini; Firenze rilancia la sicurezza di quartiere: arriva la Polizia di prossimità, ecco le zone di intervento; Ottanta agenti a pattugliare i quartieri, ecco le zone coperte \ VIDEO; Sicurezza, a Perugia focus su aggressioni agli operatori: ampia partecipazione all’incontro di FdI Umbria. Sicurezza urbana, le polizie locali di Lucca e Viareggio mettono a sistema le forzeApprovato lo schema di accordo tra i due Comuni. La collaborazione è gratuita e valida un anno ... luccaindiretta.it Sicurezza urbana Bergamo, la ricetta di Oltre: più mediatori, una card per i servizi e il trasporto per chi non si sente sicuroPiù prevenzione, più coordinamento tra servizi, più presenza nei quartieri e meno repressione: sono i principi alla base del pacchetto di proposte operative sulla sicurezza urbana elaborato dal gruppo ... bergamo.corriere.it Eboli, Il gruppo consiliare “Eboli Domani” interviene sul tema della sicurezza urbana e sull'organizzazione della Polizia Municipale e chiede risposte in merito. - facebook.com facebook Ho partecipato all’appuntamento della segreteria romana di @forza_italia “La sicurezza urbana nei municipi di Roma” con Luisa Regimenti e i segretari municipali. x.com