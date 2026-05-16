Un uomo di 50 anni è stato sollevato da una forte raffica di vento durante una tempesta improvvisa nello stato dell’Uttar Pradesh, in India. La tempesta ha interessato il villaggio di Bamiana, nella zona di Bareilly, causando il distacco di una struttura che l’uomo stava montando per riparare un matrimonio dalla pioggia. Un video mostra il momento in cui l’uomo viene sollevato in aria e trasportato dai venti, suscitando paura tra i presenti.

Attimi di paura in India, nello stato dell’ Uttar Pradesh, dove un uomo di 50 anni è stato sollevato letteralmente in aria da una violenta raffica di vento durante una tempesta improvvisa che ha colpito il villaggio di Bamiana, nella zona di Bareilly. Una scena impressionante, ripresa anche in un video che in poche ore ha fatto il giro dei social. L’uomo, Nanhe Miyan, stava cercando di mettere al sicuro la copertura metallica di una sala per matrimoni mentre il maltempo diventava sempre più intenso. Per evitare che la struttura venisse portata via dal vento, si era aggrappato a una corda fissata alla tettoia di lamiera. Ma proprio in quel momento una raffica particolarmente forte ha sollevato la copertura insieme all’uomo, trascinandolo per oltre 15 metri in aria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si scatena una tempesta improvvisa, uomo vola via spinto dai venti insieme alla struttura che stava montando per riparare un matrimonio dalla pioggia – VIDEO

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