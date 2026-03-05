Un giornalista ha commentato negativamente una canzone interpretata da un cantante napoletano, definendola come musica adatta a matrimoni della camorra. La sua critica ha suscitato molte reazioni sui social media, scatenando un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori. La discussione si è concentrata sull’estetica del brano e sull’orgoglio per Napoli, portando alla luce tensioni tra diverse opinioni sulla musica e l’identità locale.

Tra l’estetica del trash e l’orgoglio di Napoli scoppia la guerra sociale dopo le pesanti parole del vicedirettore del Corriere. Tra l’estetica del trash e l’orgoglio di Napoli scoppia la guerra sociale dopo le pesanti parole del vicedirettore del Corriere della Sera Il confine tra la critica musicale e l’incidente diplomatico si è polverizzato quando Aldo Cazzullo ha deciso di impugnare la penna senza troppi giri di parole. Al centro del mirino c’è Per sempre sì, il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato all’ultima edizione del Festival di Sanremo tra l’entusiasmo della piazza e il gelo della critica. La miccia è partita dalla storica rubrica delle lettere del Corriere della Sera, dove un lettore interrogava il giornalista su un giudizio drastico espresso in precedenza riguardo alla qualità della melodia vincitrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cazzullo critica Sal Da Vinci: canzone da matrimonio della camorra, si scatena la tempesta social

Cazzullo contro Sal Da Vinci: ‘Canzone da matrimonio della camorra’, è bufera socialCosa ha detto Aldo Cazzullo contro Sal Da Vinci dopo Sanremo? La vittoria di Sal Da Vinci all’ultimo Festival di Sanremo non ha solo acceso...

"Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio della camorra": Cazzullo stronca Sal Da Vinci, i social si infiammanoPer il giornalista piemontese è "la canzone più brutta della storia di Sanremo, a essere generosi una canzone di Checco Zalone" Ad Aldo Cazzullo "Per...

Tutto quello che riguarda Cazzullo critica Sal Da Vinci canzone....

Temi più discussi: Aldo Cazzullo, Sal Da Vinci e quel vizio antico: associare alla camorra tutto ciò che non si capisce di Napoli; Sal Da Vinci, sbagliato dire che la sua canzone è da matrimoni camorristi, De Vincenzo risponde a Cazzullo. E lui chiama in diretta La...; Cazzullo stronca Sal Da Vinci: Canzone brutta, sembra un matrimonio della camorra; Cazzullo contro Sal Da Vinci: Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorra.

Aldo Cazzullo rincara la dose su Sal Da Vinci, è la Napoli che vorrebbero coloro che la detestanoAldo Cazzullo risponde sul Corriere a un lettore e torna sulla polemica per le frasi sulla canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo ... virgilio.it

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci: Adatta a un matrimonio della camorraAldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social. Il giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, rispondendo ad alcuni ... tpi.it

«Io amo Napoli e i napoletani. Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano» - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com