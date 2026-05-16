Si brinda con Gandini Arredamenti

Durante la Wine Week, si è svolto un brindisi organizzato in collaborazione con l’azienda di arredamenti Gandini. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore e appassionati, che hanno condiviso un momento conviviale nel contesto di una manifestazione dedicata al vino. Nel corso della serata sono stati discussi temi legati all’italianità, con particolare attenzione all’arredamento, alla moda e al cibo, elementi che rappresentano il patrimonio culturale del paese nel mondo.

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