Si brinda con Gandini Arredamenti
Durante la Wine Week, si è svolto un brindisi organizzato in collaborazione con l’azienda di arredamenti Gandini. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore e appassionati, che hanno condiviso un momento conviviale nel contesto di una manifestazione dedicata al vino. Nel corso della serata sono stati discussi temi legati all’italianità, con particolare attenzione all’arredamento, alla moda e al cibo, elementi che rappresentano il patrimonio culturale del paese nel mondo.
Un brindisi al design. "L’italianità nel mondo è l’arredamento, la moda, il cibo. Tutto ciò che ruota attorno a queste macro strutture alla Wine Week c’è. Un trittico che ci interessa". A dirlo è Luca Venturi, ad di Gandini Arredamenti, realtà storica attiva da oltre 50 anni: "Il consumo in casa è sempre maggiore. La cucina è diventata una degli ambienti più importanti. La convivialità, con cibo e vino, si è spostata sempre di più dalla zona giorno alla cucina. Un motivo per continuare ad essere partner della Bologna Wine Week con altre realtà molto interessanti". Ecco allora un arredo esterno ad hoc a Palazzo Isolani: "Abbiamo fatto una collaborazione con l’azienda Talenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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