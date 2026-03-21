La rivoluzione green Sostenibilità nel bicchiere Nei ristoranti si brinda con l’oro blu a chilometro 0

In vista della Giornata mondiale dell’Acqua, domani, BrianzAcque e Confcommercio Monza hanno firmato un accordo per portare l’acqua di rete nei ristoranti e nelle trattorie di Monza e della Brianza. L’iniziativa mira a promuovere la sostenibilità e ridurre l’uso di bottiglie di plastica, offrendo ai clienti un’alternativa a chilometro zero. La collaborazione coinvolge numerose attività del territorio.

In vista della Giornata mondiale dell’Acqua in programma domani, BrianzAcque e Confcommercio Monza hanno siglato un accordo per portare l’ acqua di rete nei ristoranti e nelle trattorie di Monza e della Brianza. Promuovere il consumo di acqua di rete, ridurre l’uso della plastica e sostenere le attività del territorio sono gli obiettivi del progetto “Acqua a km 0”. Un modo per celebrare la Giornata mondiale dell’Acqua, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992. Grazie a una convenzione tra le due realtà, infatti, le imprese associate potranno installare nei propri locali erogatori di acqua potabile di rete refrigerata, naturale o frizzante, contribuendo a diffondere modelli di consumo più sostenibili, alternativi all’utilizzo delle bottiglie di plastica, e a valorizzare una risorsa locale di qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivoluzione green. Sostenibilità nel bicchiere. Nei ristoranti si brinda con l’oro blu a chilometro 0 Articoli correlati Sfregiato con un bicchiere. Choc nel locale: nei guaiUna tranquilla serata con amici, in un noto locale della Vallata del Tronto, ritrovo di tante persone, si è trasformata in un incubo per un ascolano... LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Venturelli per l’oro nell’inseguimento, Vece in finale nel chilometro. Si riparte alle 16.3019:42 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La rivoluzione green Sostenibilità nel... Temi più discussi: La rivoluzione green. Sostenibilità nel bicchiere. Nei ristoranti si brinda con l’oro blu a chilometro 0; A Brescia i protagonisti della rivoluzione green; Moda sostenibile, la rivoluzione è già iniziata; Carbon Carpet: arte, design e moda sostenibile. Pedali sociali, la rivoluzione green nelle case ATC di Torino: 350 nuovi posti biciComune, ATC e FIAB lanciano un piano di inclusione su due ruote: nelle case popolari arrivano mobilità sostenibile, corsi pratici e nuovi stalli per i residenti Trasformare la mobilità sostenibile da ... msn.com A Intertraffic la svolta green della segnaletica stradale: FIV accelera sulla sostenibilitàLa transizione ecologica arriva anche sull’asfalto. E lo fa con una serie di nuovi prodotti volti a ridurre le emissioni e l’impatto ... iltempo.it Alle Ville Ponti di Varese si discute di innovazione e sostenibilità nel welfare. facebook Sostenibilità d’impresa: da dove partire Il PID Molise è al fianco delle imprese nel percorso verso la sostenibilità, offrendo supporto in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). Scopri come ottenere un report personalizzato shorturl.at/XkuC3 x.com