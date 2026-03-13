A Polizzi Generosa si brinda con il 10eLotto | vinti 20 mila euro

A Polizzi Generosa, un giocatore ha vinto 20 mila euro grazie al 10eLotto, centrando un 9. La vincita è stata registrata in via Vinciguerra, come riportato da Agipronews. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che si sono riuniti per celebrare il risultato. La dea bendata ha deciso di passare da questa piccola comunità siciliana.

La dea bendata passa dalla Sicilia dove si fa festa con 10eLotto. Come riporta Agipronews, a Polizzi Generosa è stato centrato un 9 da 20 mila euro in via Vinciguerra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823 milioni da inizio anno. A dicembre Palermo aveva brindato con una doppietta da 60mila euro. In una ricevitoria di viale Regione Siciliana Nord Ovest era stata centrata una vincita di 50 mila euro grazie a un “9” Oro, con una giocata da 4 euro. A questa si sono aggiunti i 10 mila euro vinti con un “7” Oro a Sferracavallo. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

