Shock al corteo ProPal bandiere di Hezbollah e Iran E su Meloni…
Nel pomeriggio, un corteo nazionale pro Palestina si è mosso da Piazza XXIV Maggio a Milano, con destinazione Piazza Duomo. Durante la manifestazione, alcune persone hanno sventolato bandiere di Hezbollah e dell'Iran. La presenza di queste bandiere ha attirato l’attenzione, mentre tra i partecipanti si è anche parlato di Meloni. La protesta si svolge in un momento di tensione legata alle questioni internazionali e alle manifestazioni di solidarietà. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante la manifestazione.
È partito nel pomeriggio da Piazza XXIV Maggio il corteo nazionale pro Palestina organizzato a Milano, con arrivo previsto in Piazza Duomo. Ad aprire la manifestazione uno striscione con la scritta “Ricorda la Nakba, combatti il sionismo”, scelto come slogan principale della giornata. Alla mobilitazione hanno preso parte alcune centinaia di manifestanti con bandiere palestinesi e libanesi. Tra i simboli esposti durante il corteo sono comparse anche la bandiera di Hezbollah e quella della Repubblica islamica dell’Iran, elementi che hanno attirato particolare attenzione.:contentReferenceoaicite:0{index=0} Presenti sigle politiche e sindacali.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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