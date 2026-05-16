Shock al corteo ProPal bandiere di Hezbollah e Iran E su Meloni…

Nel pomeriggio, un corteo nazionale pro Palestina si è mosso da Piazza XXIV Maggio a Milano, con destinazione Piazza Duomo. Durante la manifestazione, alcune persone hanno sventolato bandiere di Hezbollah e dell'Iran. La presenza di queste bandiere ha attirato l’attenzione, mentre tra i partecipanti si è anche parlato di Meloni. La protesta si svolge in un momento di tensione legata alle questioni internazionali e alle manifestazioni di solidarietà. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante la manifestazione.

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