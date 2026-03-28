A Roma il corteo ' No Kings' contro Trump Foto di Meloni a testa in giù Bandiere ProPal

Da agi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto un corteo organizzato dai gruppi 'No Kings', con manifestanti che hanno sfilato contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Durante la manifestazione, sono state mostrate immagini di una figura politica con la testa rivolta verso il basso e bandiere che supportano la causa palestinese. La mobilitazione si inserisce nel contesto delle tensioni legate alla guerra in Iran.

AGI - Nel pieno della  guerra all'Iran  riparte la  mobilitazione dei 'No Kings'  contro  Donald Trump. Negli Usa  sono 3.100  manifestazioni negli Stati Uniti  a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di  malcontento  nel Paese per il  conflitto mediorientale  e le sue  ricadute economiche.  Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche  Roma dove  alle 14 è partito un  corteo di No Kings Italia  che da piazza della Repubblica raggiungerà  Piazza San Giovanni. Alla  manifestazione, organizzata nell'ambito della  mobilitazione globale  del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", sono previsti almeno  15mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Foto di Meloni a testa in giù. Bandiere ProPal

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