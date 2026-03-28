A Roma si è svolto un corteo organizzato dai gruppi 'No Kings', con manifestanti che hanno sfilato contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Durante la manifestazione, sono state mostrate immagini di una figura politica con la testa rivolta verso il basso e bandiere che supportano la causa palestinese. La mobilitazione si inserisce nel contesto delle tensioni legate alla guerra in Iran.

AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di malcontento nel Paese per il conflitto mediorientale e le sue ricadute economiche. Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche Roma dove alle 14 è partito un corteo di No Kings Italia che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", sono previsti almeno 15mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Roma il corteo 'No Kings' contro Trump. Foto di Meloni a testa in giù. Bandiere ProPal

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