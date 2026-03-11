Le bandiere di Israele al corteo sono una bestemmia | la richiesta di Arci per il corteo del 25 Aprile

Arci Milano ha chiesto di esporre solo le bandiere della Brigata ebraica durante il corteo del 25 aprile, considerando ingiustificabile la presenza delle bandiere di Israele, che definisce una “ bestemmia”. Questa richiesta ha suscitato reazioni contrastanti, con il museo della Brigata ebraica che ha commentato la posizione definendola “irricevibile” e da respingere. La discussione riguarda la simbologia da portare in manifestazione e le rispettive interpretazioni.

Sì alle bandiere della Brigata ebraica, no a quelle di Israele. È la richiesta di Arci Milano, in vista della manifestazione del 25 aprile, che però il museo della Brigata ebraica definisce "irricevibile e da rispedire al mittente". Si accende anche nel 2026 il duro confronto, all'interno del.