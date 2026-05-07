Giro d’Italia 2026 Formia torna protagonista dopo 52 anni

Il Giro d’Italia 2026 tornerà a includere Formia, città che non ospitava una tappa della corsa rosa da 52 anni. L’appuntamento è previsto per il 7 maggio 2026, a circa cinque mesi dall’annuncio ufficiale. La decisione è stata comunicata nella giornata del 7 maggio, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità locale. La tappa si svolgerà in una data precisa, ancora da definire, e rappresenta una ripresa significativa per la città.

La Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto la conferenza stampa di presentazione della 7ª tappa Formia–Blockhaus (cima montuosa del massiccio della Maiella, in Abruzzo), in programma venerdì 15 maggio 2026. Un appuntamento profondamente identitario. «Formia non è stata scelta per caso – ha dichiarato il Sindaco Gianluca Taddeo – ma per ciò che rappresenta: una città con una storia sportiva importante, una comunità viva, dinamica, capace di accogliere e di organizzare eventi di respiro internazionale. Il Giro d’Italia è molto più di una competizione: è un racconto che attraversa l’Italia, un viaggio che unisce territori, identità e persone, trasformando ogni tappa in un momento di memoria collettiva.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Giro d’Italia 2026, al via l'8 maggio in Bulgaria

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