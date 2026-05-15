Napoli-Spagna sgominata banda di rapinatori di orologi di lusso | 12 arresti

La Polizia di Stato ha arrestato 12 persone in un’operazione internazionale che ha coinvolto diverse città spagnole, tra cui Marbella, Barcellona, Malaga, Ibiza e Palma di Maiorca. La banda, di provenienza napoletana, era responsabile di numerose rapine di orologi di lusso nelle zone turistiche della penisola iberica. L’attività investigativa ha portato all’identificazione e al fermo degli appartenenti al gruppo, che operava principalmente nelle località più frequentate dai turisti.

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Con gli arresti eseguiti nelle ultime ore salgono a circa 33 i provvedimenti cautelari complessivamente effettuati tra Italia e Spagna negli ultimi due anni contro le organizzazioni specializzate nelle rapine di Rolex e orologi di pregio. Le indagini avevano già portato in precedenza all’arresto di altri 19 soggetti coinvolti nei colpi messi a segno nelle località frequentate da turisti facoltosi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i gruppi criminali – definiti “paranze” – erano composti mediamente da 3 a 5 persone con ruoli ben precisi. Un componente individuava la vittima che indossava un orologio di lusso, mentre gli altri restavano a distanza per non destare sospetti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli-Spagna, sgominata banda di rapinatori di orologi di lusso: 12 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, parla uno degli ostaggi della banca: «Rapinatori sicuri di sé, non arrabbiati come nei fil Sullo stesso argomento Rapinatori di orologi di lusso in Spagna: 12 arresti a Napoli con mandati di arresto europeiLa Polizia di Stato a Napoli ha eseguito 12 arresti in una operazione contro rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana, attivi nei luoghi... False divise e auto rubate: sgominata banda di rapinatori tra Napoli e CasertaSmantellata un’associazione dedita a rapine pluriaggravate tra Napoli e Caserta: sette misure cautelari, coinvolti anche due ex Carabinieri Si...