sfida tra fiorentina e torino per darmian colpo a zero in arrivo

Fiorentina e Torino sono interessate a Matteo Darmian, che potrebbe trasferirsi senza costi di trasferimento. La trattativa riguarda il possibile passaggio del difensore alla squadra toscana o a quella piemontese. Darmian è svincolato e in cerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Entrambe le società hanno mostrato interesse, e le trattative sono ancora in corso. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Fiorentina e Torino sono sulle tracce di Matteo Darmian in vista della prossima stagione con il difensore che potrebbe cambiare maglia a costo zero in vista della prossima stagione. Darmian nel mirino di Fiorentina e Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato alla scadenza del proprio contratto con l’Inter, Matteo Darmian sembra destinato a salutare i nerazzurri alla fine della stagione con il classe 1989 che potrebbe trovare un altro contratto nel nostro campionato. Stando a quanto scritto da Fiorentinauno.com, i viola e i granata starebbero pensando di offrire un anno di contratto al calciatore che in questa stagione è rimasto fermo a lungo per via di un infortunio che ne ha condizionato il rendimento e la disponibilità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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