calciomercato inter matteo darmian verso torino

Nella prossima sessione di calciomercato, l’Inter potrebbe perdere Matteo Darmian, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026. Il difensore italiano è considerato vicino a trasferirsi a una squadra di Torino, con le trattative in corso tra le parti. Finora non sono stati annunci ufficiali riguardo all’accordo, ma l’addio sembra ormai imminente. La notizia si aggiunge alle voci di mercato che circolano da settimane.

Nella prossima estate il calciomercato dell’Inter dovrebbe vedere l’uscita di Matteo Darmian. Il difensore italiano infatti andrà in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il terzino italiano potrebbe far ritorno al Torino. Il laterale classe 1989 è Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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