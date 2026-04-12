Sul calciomercato del Torino si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno di Matteo Darmian. La trattativa si sviluppa con l’Inter, con cui il giocatore attualmente milita, e al momento non sono state ufficializzate conclusioni. La possibilità di un trasferimento torna a circolare tra le indiscrezioni di mercato, alimentando le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione resta in evoluzione e si attende un aggiornamento ufficiale.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo

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