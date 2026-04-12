Calciomercato Torino | prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo
Sul calciomercato del Torino si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno di Matteo Darmian. La trattativa si sviluppa con l’Inter, con cui il giocatore attualmente milita, e al momento non sono state ufficializzate conclusioni. La possibilità di un trasferimento torna a circolare tra le indiscrezioni di mercato, alimentando le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione resta in evoluzione e si attende un aggiornamento ufficiale.
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