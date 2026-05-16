Nel Piceno si svolge il Campionato Italiano dedicato alla sfida di forza con forme da 22 chili. Gli atleti partecipanti mostrano come sollevano e lanciano gli oggetti, utilizzando tecniche di presa e rotazione per controllare il movimento. Le coppie di concorrenti si concentrano sulla coordinazione durante il lancio, cercando di mantenere equilibrio e precisione. La competizione attira spettatori e appassionati, che assistono alle prove di forza e destrezza degli atleti in questa disciplina.

? Punti chiave Come fanno gli atleti a far volare forme da 22 chili?. Quale tecnica usano le coppie per controllare la rotazione del lancio?. Perché questa sfida contadina è diventata uno sport nazionale riconosciuto?. Chi vincerà i titoli tricolori dopo le sfide sulle strade provinciali?.? In Breve Eliminatorie sabato 16 maggio con categorie da 3, 6, 9 e 22 kg.. Gran finale domenica 17 maggio a Castel di Lama per i titoli tricolori.. Presidente regionale Figest Marche Catia Luciani promuove la vitalità dello sport rurale.. Competizione organizzata dall'Asd Giochi Tradizionali Castel di Lama tra Appignano e Offida.. Le forme di formaggio sfrecciano oggi lungo la Strada Provinciale 15 tra Appignano del Tronto e Offida per la venticinquesima edizione del Campionato Italiano di Lancio della Forma di Formaggio a coppie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida di forza nel Piceno: volano le forme al Campionato Italiano

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