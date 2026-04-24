Vicky Piria e Ghermandi | sfida in Ferrari nel GT Campionato Italiano

Vicky Piria e Giacomo Ghermandi hanno iniziato a gareggiare nel Campionato Italiano GT a bordo di una Ferrari, portando il loro debutto con Zanasi Racing. La competizione si svolge su circuiti italiani e vede coinvolti diversi piloti e squadre che si sfidano su vetture di alto livello. Piria e Ghermandi sono entrati nel campionato con l’obiettivo di confrontarsi con altri team e portare avanti la loro presenza nel mondo delle corse automobilistiche.

? Cosa sapere Vicky Piria e Giacomo Ghermandi debuttano nel Campionato Italiano GT con Ferrari e Zanasi Racing.. Il team punta alla categoria GT3 con i test sulla nuova McLaren 720S GT3 Evo.. Vicky Piria e Giacomo Ghermandi si preparano a debuttare nel Campionato Italiano Gran Turismo con la Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing, segnando un passaggio fondamentale per il progetto sportivo della squadra in vista delle prossime sfide in pista. Il sogno di una pilota, nato fin dall’infanzia, sta per trasformarsi in realtà motoristica. Per Vicky Piria, l’ingresso nel contesto del GT Italia rappresenta una svolta decisiva nel percorso della sua carriera agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicky Piria e Ghermandi: sfida in Ferrari nel GT Campionato Italiano Notizie correlate Leggi anche: Vicky Piria in pista con la Ferrari nel 2026: correrà nel Gran Turismo Sprint Luigi Gallo, per il pilota di Civita Castellana sfida tricolore: debutto nel campionato italiano Gt endurance 2026Alla guida di una Ferrari 296 Challenge del team Bestlap insieme a Ivan Mari e Vito Postiglione nella prima divisione Gt cup: "Puntiamo a risultati... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vicky Piria: Per un incidente non riuscii a muovermi, ho avuto paura. Ora corro in Ferrari. Sky? I primi mesi soffrivo. Vicky Piria: «Per un incidente non riuscii a muovermi, ho avuto paura. Ora corro in Ferrari. Sky? I primi mesi soffrivo»La pilota e opinionista di Formula 1 per Sky domenica a Imola esordirà sulla Ferrari nel Gran Turismo Sprint: «Realizzo un sogno. Mio marito? Fece il tifo per me fino alle 3 di notte, l'ho conosciuto ... corriere.it Ero ferma all’interno della monoposto, ho slacciato le cinture per uscire ma il mio corpo me lo ha impedito: Vicky Piria racconta il suo traumaLa pilota e opinionista racconta l'incidente del 2012 e la nuova avventura nel Gran Turismo Sprint con la Ferrari ... ilfattoquotidiano.it