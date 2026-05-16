Sesto San Giovanni | sfuggono all' alt dei carabinieri l' inseguimento è da film

Nella notte, i carabinieri della sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni hanno intercettato un veicolo in fuga. Dopo aver rallentato, il conducente ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi tra le vie della città. Gli agenti hanno inseguito il sospetto, che è stato raggiunto e fermato poco dopo. L’auto, risultata poi senza copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro. L’intera operazione si è svolta senza incidenti, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

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I carabinieri della sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, a Milano, hanno arrestato la notte del 14 maggio scorso, per fuga pericolosa, un 33enne di nazionalità marocchina, pregiudicato e denunciato in stato di libertà per ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, un 22enne di nazionalità marocchina, pregiudicato. In particolare, i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, dopo aver notato i due soggetti a bordo di un veicolo in via Vulcano, hanno intimato l’alt al conducente, il quale, invece di fermarsi, ha accelerato, dando inizio ad un inseguimento caratterizzato da manovre pericolose per l’incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sesto San Giovanni: sfuggono all'alt dei carabinieri, l'inseguimento è da film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sesto San Giovanni: sfuggono all'alt dei carabinieri, l'inseguimento è da film Sullo stesso argomento Inseguimento da film a Roma: in moto fugge all'alt, gazzella dei carabinieri centrata da un'autoUn inseguimento da film sulle strade di Roma e una gazzella dei carabinieri rimasta coinvolta in un incidente. Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nella notte: arrestato trentaseienne a San BonifacioA San Bonifacio, nella notte tra venerdì e sabato, un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità concluso con un arresto. Sesto San Giovanni: sfuggono all'alt dei carabinieri, l'inseguimento è da film(LaPresse) I carabinieri della sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, a Milano, hanno arrestato la notte del 14 maggio scorso, per fuga pericolosa, un 33enne di nazionalità ... ilmattino.it Folle fuga nella notte per le vie di Sesto San Giovanni: un arresto e una denunciaInseguimento da via Vulcano a via Fratelli Casiraghi. Il conducente subito bloccato dai carabinieri mentre il passeggero ha cercato di scappare inutilmente a piedi ... ilgiorno.it