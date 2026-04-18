Fugge all' alt dei carabinieri inseguimento nella notte | arrestato trentaseienne a San Bonifacio

Da veronasera.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato, a San Bonifacio, un controllo stradale ha portato a un inseguimento tra un veicolo e i carabinieri. Il conducente di 30 anni ha tentato di scappare all'alt dei militari, dando il via a una fuga a forte velocità. L'inseguimento si è concluso con l'arresto del trentaseienne.

A San Bonifacio, nella notte tra venerdì e sabato, un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità concluso con un arresto. In base a quanto si apprende da una nota, i carabinieri della compagnia locale, impegnati nei servizi di vigilanza disposti dal comando.🔗 Leggi su Veronasera.it

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