Sesto San Giovanni | fuga contromano e arresto nel cortile della caserma

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire contromano e si è rifugiato nel cortile di una caserma a Sesto San Giovanni. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato il soggetto, che aveva cercato di allontanarsi in modo spericolato. Sul posto sono arrivati anche alcuni complici in auto, che si sono fermati nelle vicinanze per assistere il fuggitivo. Le autorità stanno verificando le circostanze del tentativo di fuga e l’identità dei supporti arrivati in auto.

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