Sesto San Giovanni | fuga contromano e arresto nel cortile della caserma
Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire contromano e si è rifugiato nel cortile di una caserma a Sesto San Giovanni. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato il soggetto, che aveva cercato di allontanarsi in modo spericolato. Sul posto sono arrivati anche alcuni complici in auto, che si sono fermati nelle vicinanze per assistere il fuggitivo. Le autorità stanno verificando le circostanze del tentativo di fuga e l’identità dei supporti arrivati in auto.
? Domande chiave Come ha fatto il fuggitivo a finire proprio in caserma?. Chi sono i complici arrivati in auto per soccorrere il giovane?. Perché il ventiduenne ha scelto proprio quel cantiere per nascondersi?. Quali sono le accuse specifiche per chi ha invaso la caserma?.? In Breve Inseguimento iniziato venerdì 15 maggio in via Vulcano durante controllo radiomobile.. Il trentatreenne guida l'auto ed è stato dichiarato in stato di fermo.. Il ventiduenne è denunciato per ingresso arbitrario nel cortile della caserma.. Complici in un'altra vettura hanno tentato di soccorrere il giovane in fuga.. Due uomini di 22 e 33 anni sono finiti in manette a Sesto San Giovanni dopo una notte di violenta fuga iniziata venerdì 15 maggio con un inseguimento contromano tra le strade cittadine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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