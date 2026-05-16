Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, le forze dell'ordine sono intervenute nel centro di Sesto San Giovanni per un episodio che ha coinvolto un veicolo in fuga. Dopo un breve inseguimento, il conducente ha cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e arrestato. Un’altra persona coinvolta è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, mentre le forze di polizia hanno proceduto con i rilievi e le verifiche del caso.

Sesto San Giovanni (Milano), 16 maggio 2026 - Folle fuga per le vie di Sesto San Giovanni terminata con l’arresto, da parte dei carabinieri, di un 33enne di nazionalità marocchina, e la denuncia in stato di libertà per ingresso arbitrario in luoghi dove l’accesso è vietato (il piazzale della Compagnia carabinieri) nell’interesse militare dello Stato, e di connazonale 22enne di nazionalità marocchina. È accaduto nella notte di giovedì 14 maggio. https:www.ilgiorno.itvideola-folle-fuga-notturna-per-le-vie-di-sesto-san-giovanni-hktc7518 In particolare, i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, dopo aver notato i due a bordo di un veicolo in via Vulcano, hanno intimato l’alt al conducente, il quale, invece di fermarsi, ha accelerato, dando inizio ad un inseguimento con manovre pericolose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folle fuga nella notte per le vie di Sesto San Giovanni: un arresto e una denuncia

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